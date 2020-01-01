Токеномика PLANZ (Z) Откройте для себя ключевую информацию о PLANZ (Z), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PLANZ (Z) PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back $Z tokens and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as treasury and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z. Официальный сайт: https://planz.tech/ Купить Z сейчас!

Токеномика и анализ цен PLANZ (Z) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLANZ (Z), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Исторический максимум: $ 0,0421567 $ 0,0421567 $ 0,0421567 Исторический минимум: $ 0,0169119 $ 0,0169119 $ 0,0169119 Текущая цена: $ 0,01712993 $ 0,01712993 $ 0,01712993 Узнайте больше о цене PLANZ (Z)

Токеномика PLANZ (Z): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PLANZ (Z) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов Z, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов Z. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой Z, изучите текущую цену Z!

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