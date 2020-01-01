Токеномика PLANZ (Z)
Информация о PLANZ (Z)
PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token.
Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved.
How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back $Z tokens and distribute the tokens as follows:
50% → Distributed as $Z staking rewards
50% → Stored as treasury and used for future reward distributions
This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem.
In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.
Токеномика и анализ цен PLANZ (Z)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLANZ (Z), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика PLANZ (Z): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики PLANZ (Z) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов Z, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов Z.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой Z, изучите текущую цену Z!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.