Токеномика PLANZ (Z)

Токеномика PLANZ (Z)

Откройте для себя ключевую информацию о PLANZ (Z), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PLANZ (Z)

PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token.

Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved.

How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back $Z tokens and distribute the tokens as follows:

50% → Distributed as $Z staking rewards

50% → Stored as treasury and used for future reward distributions

This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem.

In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.

Официальный сайт:
https://planz.tech/

Токеномика и анализ цен PLANZ (Z)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLANZ (Z), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,71M
$ 1,71M$ 1,71M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,71M
$ 1,71M$ 1,71M
Исторический максимум:
$ 0,0421567
$ 0,0421567$ 0,0421567
Исторический минимум:
$ 0,0169119
$ 0,0169119$ 0,0169119
Текущая цена:
$ 0,01712993
$ 0,01712993$ 0,01712993

Токеномика PLANZ (Z): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PLANZ (Z) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов Z, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов Z.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой Z, изучите текущую цену Z!

Прогноз цены Z

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.