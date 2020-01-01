Токеномика PixelRealm (NFTB) Откройте для себя ключевую информацию о PixelRealm (NFTB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PixelRealm (NFTB) NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms. Официальный сайт: https://nftb.io/ Купить NFTB сейчас!

Токеномика и анализ цен PixelRealm (NFTB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PixelRealm (NFTB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 231,30K $ 231,30K $ 231,30K Общее предложение: $ 726,28M $ 726,28M $ 726,28M Оборотное предложение: $ 706,21M $ 706,21M $ 706,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 237,87K $ 237,87K $ 237,87K Исторический максимум: $ 0,62758 $ 0,62758 $ 0,62758 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00032742 $ 0,00032742 $ 0,00032742 Узнайте больше о цене PixelRealm (NFTB)

Токеномика PixelRealm (NFTB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PixelRealm (NFTB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFTB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFTB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFTB, изучите текущую цену NFTB!

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