Токеномика PIM PIMLING (PIM) Откройте для себя ключевую информацию о PIM PIMLING (PIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PIM PIMLING (PIM) Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness. Официальный сайт: https://pimpimling.wtf/ Купить PIM сейчас!

Токеномика и анализ цен PIM PIMLING (PIM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PIM PIMLING (PIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,44K $ 17,44K $ 17,44K Общее предложение: $ 746,74M $ 746,74M $ 746,74M Оборотное предложение: $ 746,74M $ 746,74M $ 746,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,44K $ 17,44K $ 17,44K Исторический максимум: $ 0,00384742 $ 0,00384742 $ 0,00384742 Исторический минимум: $ 0,00000999 $ 0,00000999 $ 0,00000999 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PIM PIMLING (PIM)

Токеномика PIM PIMLING (PIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PIM PIMLING (PIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIM, изучите текущую цену PIM!

Прогноз цены PIM Хотите узнать, куда может двигаться PIM? Наша страница прогноза цены PIM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PIM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!