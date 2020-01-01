Токеномика Pillzumi (PILLZUMI) Откройте для себя ключевую информацию о Pillzumi (PILLZUMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pillzumi (PILLZUMI) Most AI agents today are built on static contexts and fixed knowledge bases, which leads to rigid behaviors that don't adapt over time in their personality. Pillzumi aims to change that by creating AI agents that evolve through an autonomously generated story. Centered around the tale of pills escaping their pharmacy, Pillzumi demonstrates that agent-based projects should be led by stories, allowing for dynamic changes in behavior and context. Also, by finding novel ways to visualize and contribute to agents' memories, we move beyond traditional character files and opaque models. We focus on aesthetics to ensure that despite the layers of automation, the output remains engaging and artistically rich. Официальный сайт: https://pillzumi.com Купить PILLZUMI сейчас!

Токеномика и анализ цен Pillzumi (PILLZUMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pillzumi (PILLZUMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 54.34K $ 54.34K $ 54.34K Общее предложение: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Оборотное предложение: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 54.34K $ 54.34K $ 54.34K Исторический максимум: $ 0.01926212 $ 0.01926212 $ 0.01926212 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pillzumi (PILLZUMI)

Токеномика Pillzumi (PILLZUMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pillzumi (PILLZUMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PILLZUMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PILLZUMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PILLZUMI, изучите текущую цену PILLZUMI!

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