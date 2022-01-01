Токеномика Koma Inu (KOMA)

Токеномика Koma Inu (KOMA)

Откройте для себя ключевую информацию о Koma Inu (KOMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Koma Inu (KOMA)

Koma Inu, сын Shib и защитник BNB, – это токен на собачью тематику, созданный на основе децентрализации и благотворительности, управляемой сообществом. Он здесь, чтобы сделать BNB снова великим.

Официальный сайт:
https://komabnb.com
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19

Токеномика и анализ цен Koma Inu (KOMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Koma Inu (KOMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,83M
$ 9,83M$ 9,83M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 545,96M
$ 545,96M$ 545,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18,00M
$ 18,00M$ 18,00M
Исторический максимум:
$ 0,2022
$ 0,2022$ 0,2022
Исторический минимум:
$ 0,002571199651579896
$ 0,002571199651579896$ 0,002571199651579896
Текущая цена:
$ 0,018
$ 0,018$ 0,018

Токеномика Koma Inu (KOMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Koma Inu (KOMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KOMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KOMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOMA, изучите текущую цену KOMA!

Как купить KOMA

Заинтересованы в добавлении Koma Inu (KOMA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KOMA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Koma Inu (KOMA)

Анализ истории цены KOMA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KOMA

Хотите узнать, куда может двигаться KOMA? Наша страница прогноза цены KOMA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.