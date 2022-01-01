Токеномика Koma Inu (KOMA) Откройте для себя ключевую информацию о Koma Inu (KOMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Koma Inu (KOMA) Koma Inu, сын Shib и защитник BNB, – это токен на собачью тематику, созданный на основе децентрализации и благотворительности, управляемой сообществом. Он здесь, чтобы сделать BNB снова великим. Официальный сайт: https://komabnb.com Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19 Купить KOMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Koma Inu (KOMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Koma Inu (KOMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,83M $ 9,83M $ 9,83M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 545,96M $ 545,96M $ 545,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,00M $ 18,00M $ 18,00M Исторический максимум: $ 0,2022 $ 0,2022 $ 0,2022 Исторический минимум: $ 0,002571199651579896 $ 0,002571199651579896 $ 0,002571199651579896 Текущая цена: $ 0,018 $ 0,018 $ 0,018 Узнайте больше о цене Koma Inu (KOMA)

Токеномика Koma Inu (KOMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Koma Inu (KOMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOMA, изучите текущую цену KOMA!

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