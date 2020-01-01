Токеномика Phuture (PHTR) Откройте для себя ключевую информацию о Phuture (PHTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Phuture (PHTR) Phuture builds decentralised, non-custodial index products covering the biggest trends and sectors in crypto. Официальный сайт: https://www.phuture.finance/ Whitepaper: https://www.phuture.finance/phuture-v2-core.pdf Купить PHTR сейчас!

Токеномика и анализ цен Phuture (PHTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phuture (PHTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 442,33K $ 442,33K $ 442,33K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 62,32M $ 62,32M $ 62,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 709,78K $ 709,78K $ 709,78K Исторический максимум: $ 0,994097 $ 0,994097 $ 0,994097 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00710079 $ 0,00710079 $ 0,00710079 Узнайте больше о цене Phuture (PHTR)

Токеномика Phuture (PHTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Phuture (PHTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHTR, изучите текущую цену PHTR!

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