Токеномика Pepedex (PPDEX) Откройте для себя ключевую информацию о Pepedex (PPDEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Pepedex (PPDEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepedex (PPDEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,52K $ 25,52K $ 25,52K Общее предложение: $ 569,63K $ 569,63K $ 569,63K Оборотное предложение: $ 500,68K $ 500,68K $ 500,68K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,03K $ 29,03K $ 29,03K Исторический максимум: $ 32,47 $ 32,47 $ 32,47 Исторический минимум: $ 0,03146996 $ 0,03146996 $ 0,03146996 Текущая цена: $ 0,050961 $ 0,050961 $ 0,050961 Узнайте больше о цене Pepedex (PPDEX)

Токеномика Pepedex (PPDEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepedex (PPDEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PPDEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PPDEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PPDEX, изучите текущую цену PPDEX!

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