Токеномика PEKO (PEKO)
Информация о PEKO (PEKO)
Peko is the perfect fusion between the panda, a beloved symbol in Chinese culture, and the Maneki-neko, the iconic Japanese lucky cat. This unique combination embodies prosperity, good fortune, and financial success for those who hold it.
With a distinctive collar inscribed with the name of Trump, currently the President of the United States, Peko symbolizes a message of support and optimism for the crypto world, connecting the international investment community with the belief in luck and financial opportunities.
Holding Peko means having more than just a memecoin — it’s a true digital amulet promising to attract fortune in every investment. Make Peko your partner for financial success!
Токеномика и анализ цен PEKO (PEKO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене PEKO (PEKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика PEKO (PEKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики PEKO (PEKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PEKO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PEKO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEKO, изучите текущую цену PEKO!
Прогноз цены PEKO
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.