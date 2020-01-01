Токеномика PEKO (PEKO)

Токеномика PEKO (PEKO)

Откройте для себя ключевую информацию о PEKO (PEKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PEKO (PEKO)

Peko is the perfect fusion between the panda, a beloved symbol in Chinese culture, and the Maneki-neko, the iconic Japanese lucky cat. This unique combination embodies prosperity, good fortune, and financial success for those who hold it.

With a distinctive collar inscribed with the name of Trump, currently the President of the United States, Peko symbolizes a message of support and optimism for the crypto world, connecting the international investment community with the belief in luck and financial opportunities.

Holding Peko means having more than just a memecoin — it’s a true digital amulet promising to attract fortune in every investment. Make Peko your partner for financial success!

Официальный сайт:
https://pekosolana.com/
Whitepaper:
https://pekosolana.com/

Токеномика и анализ цен PEKO (PEKO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PEKO (PEKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,19K
$ 4,19K$ 4,19K
Общее предложение:
$ 951,79M
$ 951,79M$ 951,79M
Оборотное предложение:
$ 951,79M
$ 951,79M$ 951,79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,19K
$ 4,19K$ 4,19K
Исторический максимум:
$ 0,00591015
$ 0,00591015$ 0,00591015
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика PEKO (PEKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PEKO (PEKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PEKO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PEKO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEKO, изучите текущую цену PEKO!

Прогноз цены PEKO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.