Токеномика PEKO (PEKO) Откройте для себя ключевую информацию о PEKO (PEKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PEKO (PEKO) Peko is the perfect fusion between the panda, a beloved symbol in Chinese culture, and the Maneki-neko, the iconic Japanese lucky cat. This unique combination embodies prosperity, good fortune, and financial success for those who hold it. With a distinctive collar inscribed with the name of Trump, currently the President of the United States, Peko symbolizes a message of support and optimism for the crypto world, connecting the international investment community with the belief in luck and financial opportunities. Holding Peko means having more than just a memecoin — it’s a true digital amulet promising to attract fortune in every investment. Make Peko your partner for financial success! Официальный сайт: https://pekosolana.com/ Whitepaper: https://pekosolana.com/ Купить PEKO сейчас!

Токеномика и анализ цен PEKO (PEKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PEKO (PEKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,19K $ 4,19K $ 4,19K Общее предложение: $ 951,79M $ 951,79M $ 951,79M Оборотное предложение: $ 951,79M $ 951,79M $ 951,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,19K $ 4,19K $ 4,19K Исторический максимум: $ 0,00591015 $ 0,00591015 $ 0,00591015 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PEKO (PEKO)

Токеномика PEKO (PEKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PEKO (PEKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEKO, изучите текущую цену PEKO!

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