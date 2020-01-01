Токеномика Zircuit (ZRC) Откройте для себя ключевую информацию о Zircuit (ZRC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zircuit (ZRC) Zircuit: там, где инновации встречаются с безопасностью, создано для всех. Zircuit предлагает разработчикам мощные инструменты, обеспечивая пользователям спокойствие. Разработанный командой экспертов по безопасности Web3 и кандидатов наук, Zircuit сочетает высокую производительность с непревзойденной безопасностью. Ощутите самую безопасную сеть для DeFi и стейкинга. Официальный сайт: https://www.zircuit.com/ Whitepaper: https://docs.zircuit.com/ Обозреватель блоков: https://explorer.zircuit.com/ Купить ZRC сейчас!

Токеномика и анализ цен Zircuit (ZRC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zircuit (ZRC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,58M $ 51,58M $ 51,58M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,19B $ 2,19B $ 2,19B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1254 $ 0,1254 $ 0,1254 Исторический минимум: $ 0,019478681265594527 $ 0,019478681265594527 $ 0,019478681265594527 Текущая цена: $ 0,0235 $ 0,0235 $ 0,0235 Узнайте больше о цене Zircuit (ZRC)

Токеномика Zircuit (ZRC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zircuit (ZRC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZRC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZRC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZRC, изучите текущую цену ZRC!

Как купить ZRC Заинтересованы в добавлении Zircuit (ZRC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ZRC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ZRC на MEXC прямо сейчас!

История цены Zircuit (ZRC) Анализ истории цены ZRC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ZRC прямо сейчас!

Прогноз цены ZRC Хотите узнать, куда может двигаться ZRC? Наша страница прогноза цены ZRC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZRC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!