Токеномика PAWWOT (PWOT)

Токеномика PAWWOT (PWOT)

Откройте для себя ключевую информацию о PAWWOT (PWOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PAWWOT (PWOT)

PWOT (PAWWOT) is a community-driven, meme-based cryptocurrency with a primary focus on fostering fun and engagement within the crypto space. Designed as a lighthearted project, PWOT does not have specific utility or functional goals beyond serving as a cultural and social token for enthusiasts. The purpose of PWOT is to unite a community around humor and creativity, leveraging the viral nature of internet memes to build an inclusive and interactive space for its holders. While PWOT is primarily entertainment-focused, its value lies in the strength and participation of its community.

Официальный сайт:
https://pwot.meme/

Токеномика и анализ цен PAWWOT (PWOT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAWWOT (PWOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,74K
$ 7,74K$ 7,74K
Общее предложение:
$ 998,00M
$ 998,00M$ 998,00M
Оборотное предложение:
$ 998,00M
$ 998,00M$ 998,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,74K
$ 7,74K$ 7,74K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика PAWWOT (PWOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PAWWOT (PWOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PWOT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PWOT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PWOT, изучите текущую цену PWOT!

Прогноз цены PWOT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.