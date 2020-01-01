Токеномика PAWWOT (PWOT) Откройте для себя ключевую информацию о PAWWOT (PWOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PAWWOT (PWOT) PWOT (PAWWOT) is a community-driven, meme-based cryptocurrency with a primary focus on fostering fun and engagement within the crypto space. Designed as a lighthearted project, PWOT does not have specific utility or functional goals beyond serving as a cultural and social token for enthusiasts. The purpose of PWOT is to unite a community around humor and creativity, leveraging the viral nature of internet memes to build an inclusive and interactive space for its holders. While PWOT is primarily entertainment-focused, its value lies in the strength and participation of its community. Официальный сайт: https://pwot.meme/ Купить PWOT сейчас!

Токеномика и анализ цен PAWWOT (PWOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAWWOT (PWOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,74K $ 7,74K $ 7,74K Общее предложение: $ 998,00M $ 998,00M $ 998,00M Оборотное предложение: $ 998,00M $ 998,00M $ 998,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,74K $ 7,74K $ 7,74K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PAWWOT (PWOT)

Токеномика PAWWOT (PWOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PAWWOT (PWOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PWOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PWOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PWOT, изучите текущую цену PWOT!

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