Токеномика Pandemic Diamond (PMD) Откройте для себя ключевую информацию о Pandemic Diamond (PMD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pandemic Diamond (PMD) Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. Официальный сайт: https://pandemic-games.org/ Whitepaper: https://pandemic-games.org/whitepaper.html Купить PMD сейчас!

Токеномика и анализ цен Pandemic Diamond (PMD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pandemic Diamond (PMD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,68K $ 28,68K $ 28,68K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 106,18M $ 106,18M $ 106,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 270,06K $ 270,06K $ 270,06K Исторический максимум: $ 0,00187404 $ 0,00187404 $ 0,00187404 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00027005 $ 0,00027005 $ 0,00027005 Узнайте больше о цене Pandemic Diamond (PMD)

Токеномика Pandemic Diamond (PMD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pandemic Diamond (PMD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PMD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PMD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PMD, изучите текущую цену PMD!

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