Токеномика PAC Protocol (PAC) Откройте для себя ключевую информацию о PAC Protocol (PAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PAC Protocol (PAC) PAC Protocol (PAC), based in the US, aims to provide next-generation blockchain network solutions to solve real-world problems. It claims to be one of the largest truly decentralized masternode networks in the world (source: www.masternodes.online) with nearly over 13,000 active nodes located worldwide. Its network is based on the energy efficient Proof of Stake (PoS) algorithm which greatly reduces its overall carbon footprint. For more information about PAC Global or if you are interested in partnering with the project, please either contact Drew Saunders, Chairman of the Board at drewsaunders@pacglobal.io or David Gokhshtein, CEO at davidg@pacglobal.io or visit @PACcoinOfficial or website at (www.pacglobal.io). Официальный сайт: https://pacprotocol.com/ Купить PAC сейчас!

Токеномика и анализ цен PAC Protocol (PAC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAC Protocol (PAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 96,69K $ 96,69K $ 96,69K Общее предложение: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Оборотное предложение: $ 17,44B $ 17,44B $ 17,44B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 277,15K $ 277,15K $ 277,15K Исторический максимум: $ 0,01888026 $ 0,01888026 $ 0,01888026 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PAC Protocol (PAC)

Токеномика PAC Protocol (PAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PAC Protocol (PAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAC, изучите текущую цену PAC!

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