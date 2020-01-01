Токеномика Oxai (OXAI) Откройте для себя ключевую информацию о Oxai (OXAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oxai (OXAI) OXAI is a decentralized AI protocol combining blockchain and artificial intelligence to offer secure, scalable, and accessible AI tools. The platform includes an AI-powered dApp for real-time chat, image generation, audits, and rewards. Built on a dual-layer chain, OXAI enables users to interact, earn, and govern using its native token on Base and its own network. Официальный сайт: https://oxai.io Whitepaper: https://oxai.io/docs Купить OXAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Oxai (OXAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oxai (OXAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 143,56K $ 143,56K $ 143,56K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 358,91K $ 358,91K $ 358,91K Исторический максимум: $ 0,00985859 $ 0,00985859 $ 0,00985859 Исторический минимум: $ 0,00316182 $ 0,00316182 $ 0,00316182 Текущая цена: $ 0,00358905 $ 0,00358905 $ 0,00358905 Узнайте больше о цене Oxai (OXAI)

Токеномика Oxai (OXAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oxai (OXAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OXAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OXAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OXAI, изучите текущую цену OXAI!

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