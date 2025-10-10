Токеномика Orbitt Token (ORBT) Откройте для себя ключевую информацию о Orbitt Token (ORBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Orbitt Token (ORBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orbitt Token (ORBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,96M $ 1,96M $ 1,96M Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 14,94M $ 14,94M $ 14,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,63M $ 2,63M $ 2,63M Исторический максимум: $ 0,694947 $ 0,694947 $ 0,694947 Исторический минимум: $ 0,00138494 $ 0,00138494 $ 0,00138494 Текущая цена: $ 0,131208 $ 0,131208 $ 0,131208 Узнайте больше о цене Orbitt Token (ORBT) Купить ORBT сейчас!

Информация о Orbitt Token (ORBT) The Orbitt Ecosystem features cutting-edge tools like an AI-powered Chrome extension for traders, a Telegram Volume Boosting bot, and a upcoming Solana Launchpad. $ORBT acts as the central currency, unlocking exclusive benefits across all tools. The Orbitt Ecosystem features cutting-edge tools like an AI-powered Chrome extension for traders, a Telegram Volume Boosting bot, and a upcoming Solana Launchpad. $ORBT acts as the central currency, unlocking exclusive benefits across all tools. Официальный сайт: https://orbitt.pro Whitepaper: https://orbitt-pro.gitbook.io/orbitts-pro-whitepaper/

Токеномика Orbitt Token (ORBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Orbitt Token (ORBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORBT, изучите текущую цену ORBT!

Прогноз цены ORBT Хотите узнать, куда может двигаться ORBT? Наша страница прогноза цены ORBT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ORBT прямо сейчас!

