Токеномика Oncology Network (ONC) Откройте для себя ключевую информацию о Oncology Network (ONC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oncology Network (ONC) Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before. Официальный сайт: https://oncologynetwork.org/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1FEAmvXWtf6p2aZfwAJ6j4Qd-1JL3XqHT/view?usp=sharing Купить ONC сейчас!

Токеномика и анализ цен Oncology Network (ONC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oncology Network (ONC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 125,60K $ 125,60K $ 125,60K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 696,09M $ 696,09M $ 696,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 180,43K $ 180,43K $ 180,43K Исторический максимум: $ 0,02182385 $ 0,02182385 $ 0,02182385 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00018043 $ 0,00018043 $ 0,00018043 Узнайте больше о цене Oncology Network (ONC)

Токеномика Oncology Network (ONC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oncology Network (ONC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONC, изучите текущую цену ONC!

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