Токеномика Obi PNut Kenobi (OPK) Откройте для себя ключевую информацию о Obi PNut Kenobi (OPK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Obi PNut Kenobi (OPK) Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal. Официальный сайт: https://www.opksol.com/ Купить OPK сейчас!

Токеномика и анализ цен Obi PNut Kenobi (OPK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Obi PNut Kenobi (OPK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 219,83K $ 219,83K $ 219,83K Общее предложение: $ 999,21M $ 999,21M $ 999,21M Оборотное предложение: $ 999,21M $ 999,21M $ 999,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 219,83K $ 219,83K $ 219,83K Исторический максимум: $ 0,04561382 $ 0,04561382 $ 0,04561382 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00021983 $ 0,00021983 $ 0,00021983 Узнайте больше о цене Obi PNut Kenobi (OPK)

Токеномика Obi PNut Kenobi (OPK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Obi PNut Kenobi (OPK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPK, изучите текущую цену OPK!

Прогноз цены OPK Хотите узнать, куда может двигаться OPK? Наша страница прогноза цены OPK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена OPK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!