Токеномика NullTrace (NULL) Откройте для себя ключевую информацию о NullTrace (NULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NullTrace (NULL) NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes. Официальный сайт: https://nulltrace.app Whitepaper: https://nulltrace.app/docs Купить NULL сейчас!

Токеномика и анализ цен NullTrace (NULL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NullTrace (NULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 355,33K $ 355,33K $ 355,33K Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 355,33K $ 355,33K $ 355,33K Исторический максимум: $ 0,00056847 $ 0,00056847 $ 0,00056847 Исторический минимум: $ 0,00012248 $ 0,00012248 $ 0,00012248 Текущая цена: $ 0,00035439 $ 0,00035439 $ 0,00035439 Узнайте больше о цене NullTrace (NULL)

Токеномика NullTrace (NULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NullTrace (NULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NULL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NULL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NULL, изучите текущую цену NULL!

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