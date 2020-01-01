Токеномика NullTrace (NULL)

Токеномика NullTrace (NULL)

Откройте для себя ключевую информацию о NullTrace (NULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о NullTrace (NULL)

NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees

Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰

$NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes.

Официальный сайт:
https://nulltrace.app
Whitepaper:
https://nulltrace.app/docs

Токеномика и анализ цен NullTrace (NULL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NullTrace (NULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 355,33K
$ 355,33K$ 355,33K
Общее предложение:
$ 999,96M
$ 999,96M$ 999,96M
Оборотное предложение:
$ 999,96M
$ 999,96M$ 999,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 355,33K
$ 355,33K$ 355,33K
Исторический максимум:
$ 0,00056847
$ 0,00056847$ 0,00056847
Исторический минимум:
$ 0,00012248
$ 0,00012248$ 0,00012248
Текущая цена:
$ 0,00035439
$ 0,00035439$ 0,00035439

Токеномика NullTrace (NULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NullTrace (NULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NULL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NULL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NULL, изучите текущую цену NULL!

Прогноз цены NULL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.