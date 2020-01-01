Токеномика NOX (NOX) Откройте для себя ключевую информацию о NOX (NOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NOX (NOX) XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply. Официальный сайт: https://xrpl-nox.com/ Купить NOX сейчас!

Токеномика и анализ цен NOX (NOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NOX (NOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 127,04K $ 127,04K $ 127,04K Общее предложение: $ 999,92K $ 999,92K $ 999,92K Оборотное предложение: $ 999,92K $ 999,92K $ 999,92K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 127,04K $ 127,04K $ 127,04K Исторический максимум: $ 1,56 $ 1,56 $ 1,56 Исторический минимум: $ 0,069632 $ 0,069632 $ 0,069632 Текущая цена: $ 0,127351 $ 0,127351 $ 0,127351 Узнайте больше о цене NOX (NOX)

Токеномика NOX (NOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NOX (NOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOX, изучите текущую цену NOX!

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