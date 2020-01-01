Токеномика Nitro League (NITRO) Откройте для себя ключевую информацию о Nitro League (NITRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nitro League (NITRO) Nitro League is a decentralized play-to-earn racing game, bringing together great gameplay, token economies and the metaverse. Официальный сайт: https://nitroleague.com/ Купить NITRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Nitro League (NITRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nitro League (NITRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,31K $ 43,31K $ 43,31K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 201,98M $ 201,98M $ 201,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 214,41K $ 214,41K $ 214,41K Исторический максимум: $ 0,146908 $ 0,146908 $ 0,146908 Исторический минимум: $ 0,00018892 $ 0,00018892 $ 0,00018892 Текущая цена: $ 0,00021199 $ 0,00021199 $ 0,00021199 Узнайте больше о цене Nitro League (NITRO)

Токеномика Nitro League (NITRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nitro League (NITRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NITRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NITRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NITRO, изучите текущую цену NITRO!

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