Токеномика NFTrade (NFTD) Откройте для себя ключевую информацию о NFTrade (NFTD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NFTrade (NFTD) NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform. Официальный сайт: https://nftrade.com Купить NFTD сейчас!

Токеномика и анализ цен NFTrade (NFTD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFTrade (NFTD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 112,76K $ 112,76K $ 112,76K Общее предложение: $ 135,00M $ 135,00M $ 135,00M Оборотное предложение: $ 46,58M $ 46,58M $ 46,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 326,78K $ 326,78K $ 326,78K Исторический максимум: $ 2,21 $ 2,21 $ 2,21 Исторический минимум: $ 0,00231582 $ 0,00231582 $ 0,00231582 Текущая цена: $ 0,00242058 $ 0,00242058 $ 0,00242058 Узнайте больше о цене NFTrade (NFTD)

Токеномика NFTrade (NFTD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NFTrade (NFTD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFTD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFTD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFTD, изучите текущую цену NFTD!

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