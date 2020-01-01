Токеномика NEWERA (NEWERA) Откройте для себя ключевую информацию о NEWERA (NEWERA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NEWERA (NEWERA) NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. Официальный сайт: https://neweraonsol.xyz/ Купить NEWERA сейчас!

Токеномика и анализ цен NEWERA (NEWERA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEWERA (NEWERA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,74K $ 10,74K $ 10,74K Общее предложение: $ 997,94M $ 997,94M $ 997,94M Оборотное предложение: $ 997,94M $ 997,94M $ 997,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,74K $ 10,74K $ 10,74K Исторический максимум: $ 0,00192322 $ 0,00192322 $ 0,00192322 Исторический минимум: $ 0,0000075 $ 0,0000075 $ 0,0000075 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене NEWERA (NEWERA)

Токеномика NEWERA (NEWERA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NEWERA (NEWERA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEWERA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEWERA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEWERA, изучите текущую цену NEWERA!

Прогноз цены NEWERA Хотите узнать, куда может двигаться NEWERA? Наша страница прогноза цены NEWERA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NEWERA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!