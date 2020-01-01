Токеномика Neutra Finance (NEU) Откройте для себя ключевую информацию о Neutra Finance (NEU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neutra Finance (NEU) Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters Официальный сайт: https://neutra.finance/ Whitepaper: https://docs.neutra.finance/english/ Купить NEU сейчас!

Токеномика и анализ цен Neutra Finance (NEU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neutra Finance (NEU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 118,62K $ 118,62K $ 118,62K Общее предложение: $ 5,97M $ 5,97M $ 5,97M Оборотное предложение: $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 357,17K $ 357,17K $ 357,17K Исторический максимум: $ 3,43 $ 3,43 $ 3,43 Исторический минимум: $ 0,01050565 $ 0,01050565 $ 0,01050565 Текущая цена: $ 0,059828 $ 0,059828 $ 0,059828 Узнайте больше о цене Neutra Finance (NEU)

Токеномика Neutra Finance (NEU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neutra Finance (NEU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEU, изучите текущую цену NEU!

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