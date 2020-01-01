Токеномика Neurahub (NEURA) Откройте для себя ключевую информацию о Neurahub (NEURA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neurahub (NEURA) Pushing the boundaries of Generative AI, unlocking its potential for users and teams alike. Официальный сайт: https://neurahub.app Whitepaper: https://smallpdf.com/file#s=b37bb7d7-84b0-4941-81aa-8ad6f3426345 Купить NEURA сейчас!

Токеномика и анализ цен Neurahub (NEURA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neurahub (NEURA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,02M $ 1,02M $ 1,02M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 83,74M $ 83,74M $ 83,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M Исторический максимум: $ 0,05825 $ 0,05825 $ 0,05825 Исторический минимум: $ 0,00619104 $ 0,00619104 $ 0,00619104 Текущая цена: $ 0,01224873 $ 0,01224873 $ 0,01224873 Узнайте больше о цене Neurahub (NEURA)

Токеномика Neurahub (NEURA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neurahub (NEURA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEURA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEURA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEURA, изучите текущую цену NEURA!

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