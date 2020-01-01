Токеномика NerveFlux (NERVE) Откройте для себя ключевую информацию о NerveFlux (NERVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NerveFlux (NERVE) The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated. Официальный сайт: https://nerveflux.io/ Купить NERVE сейчас!

Токеномика и анализ цен NerveFlux (NERVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NerveFlux (NERVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,13K $ 15,13K $ 15,13K Общее предложение: $ 184,57M $ 184,57M $ 184,57M Оборотное предложение: $ 44,08M $ 44,08M $ 44,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 63,34K $ 63,34K $ 63,34K Исторический максимум: $ 0,02920145 $ 0,02920145 $ 0,02920145 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00034318 $ 0,00034318 $ 0,00034318 Узнайте больше о цене NerveFlux (NERVE)

Токеномика NerveFlux (NERVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NerveFlux (NERVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NERVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NERVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NERVE, изучите текущую цену NERVE!

Прогноз цены NERVE Хотите узнать, куда может двигаться NERVE? Наша страница прогноза цены NERVE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NERVE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!