Токеномика Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Откройте для себя ключевую информацию о Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. Официальный сайт: https://nekodex.org/ Whitepaper: https://docs.nekodex.org/ Купить ((=ↀΩↀ=)) сейчас!

Токеномика и анализ цен Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Общее предложение: $ 2,70B $ 2,70B $ 2,70B Оборотное предложение: $ 1,79B $ 1,79B $ 1,79B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Исторический максимум: $ 0,00449354 $ 0,00449354 $ 0,00449354 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00063798 $ 0,00063798 $ 0,00063798 Узнайте больше о цене Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

Токеномика Nekocoin (((=ↀΩↀ=))): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ((=ↀΩↀ=)), которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ((=ↀΩↀ=)). FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ((=ↀΩↀ=)), изучите текущую цену ((=ↀΩↀ=))!

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