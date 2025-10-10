Токеномика naiive (NAIIVE) Откройте для себя ключевую информацию о naiive (NAIIVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен naiive (NAIIVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене naiive (NAIIVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 299,59K $ 299,59K $ 299,59K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 299,59K $ 299,59K $ 299,59K Исторический максимум: $ 0,00263326 $ 0,00263326 $ 0,00263326 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00029942 $ 0,00029942 $ 0,00029942

Информация о naiive (NAIIVE) $NAIIVE on BSC. Born from cats, powered by BSC meme's, led by CZ. CZ followed the official X account of naiive . No VC, no roadmap, just pure meme energy and feline cat. If you know, you know. $NAIIVE isn’t just a coin — it’s BSC's meme onchain favorite pet. The meme coin is called "naiive" and is associated with an NFT project named "naiive cats." The project was launched on OpenSea and features 10,000 virtual cats. Strong community and leaded by legend bull_bnb $NAIIVE on BSC. Born from cats, powered by BSC meme's, led by CZ. CZ followed the official X account of naiive . No VC, no roadmap, just pure meme energy and feline cat. If you know, you know. $NAIIVE isn’t just a coin — it’s BSC's meme onchain favorite pet. The meme coin is called "naiive" and is associated with an NFT project named "naiive cats." The project was launched on OpenSea and features 10,000 virtual cats. Strong community and leaded by legend bull_bnb Официальный сайт: https://four.meme/token/0xB21b24F12c6125487a33fCF96aB06a5c74114444

Токеномика naiive (NAIIVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики naiive (NAIIVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAIIVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAIIVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

