Токеномика myEva (MYEVA)

Токеномика myEva (MYEVA)

Откройте для себя ключевую информацию о myEva (MYEVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о myEva (MYEVA)

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Официальный сайт:
https://www.myeva.ai
Whitepaper:
https://go.myeva.ai/white-paper

Токеномика и анализ цен myEva (MYEVA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене myEva (MYEVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 34,45K
$ 34,45K$ 34,45K
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 3,31M
$ 3,31M$ 3,31M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 218,41K
$ 218,41K$ 218,41K
Исторический максимум:
$ 0,01295522
$ 0,01295522$ 0,01295522
Исторический минимум:
$ 0,00906
$ 0,00906$ 0,00906
Текущая цена:
$ 0,01040039
$ 0,01040039$ 0,01040039

Токеномика myEva (MYEVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики myEva (MYEVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MYEVA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MYEVA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYEVA, изучите текущую цену MYEVA!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.