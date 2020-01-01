Токеномика MUT (MUT)

Токеномика MUT (MUT)

Откройте для себя ключевую информацию о MUT (MUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MUT (MUT)

The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits.

Официальный сайт:
https://muttoken.com/

Токеномика и анализ цен MUT (MUT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MUT (MUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,19K
$ 3,19K$ 3,19K
Общее предложение:
$ 963,68M
$ 963,68M$ 963,68M
Оборотное предложение:
$ 963,68M
$ 963,68M$ 963,68M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,19K
$ 3,19K$ 3,19K
Исторический максимум:
$ 0,089324
$ 0,089324$ 0,089324
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика MUT (MUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MUT (MUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MUT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MUT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUT, изучите текущую цену MUT!

Прогноз цены MUT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.