Токеномика Mox Studio (MOX) Откройте для себя ключевую информацию о Mox Studio (MOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mox Studio (MOX) Mox Studio an active player in the crypto gaming industry, specializing in the development of digital Play-to-Earn (P2E) games for both mobile and web platforms. Mox Studio aim to introduce Radix and the Radix ecosystem to a broader audience by utilizing the Mox token as an in-game currency in mobile and web-based games. Mox Studio actively partner with projects within the Radix ecosystem, integrating characters, items, banners, costemics and other elements into games. Официальный сайт: https://moxstudio.net Купить MOX сейчас!

Токеномика и анализ цен Mox Studio (MOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mox Studio (MOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,94K $ 74,94K $ 74,94K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 34,30M $ 34,30M $ 34,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 218,45K $ 218,45K $ 218,45K Исторический максимум: $ 0,04289297 $ 0,04289297 $ 0,04289297 Исторический минимум: $ 0,00194258 $ 0,00194258 $ 0,00194258 Текущая цена: $ 0,00218467 $ 0,00218467 $ 0,00218467 Узнайте больше о цене Mox Studio (MOX)

Токеномика Mox Studio (MOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mox Studio (MOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOX, изучите текущую цену MOX!

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