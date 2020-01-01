Токеномика MoveZ (MOVEZ) Откройте для себя ключевую информацию о MoveZ (MOVEZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MoveZ (MOVEZ) MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it! Официальный сайт: https://www.movez.me/ Купить MOVEZ сейчас!

Токеномика и анализ цен MoveZ (MOVEZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MoveZ (MOVEZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,47K $ 5,47K $ 5,47K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 390,00M $ 390,00M $ 390,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,18K $ 70,18K $ 70,18K Исторический максимум: $ 0,04790956 $ 0,04790956 $ 0,04790956 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене MoveZ (MOVEZ)

Токеномика MoveZ (MOVEZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MoveZ (MOVEZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOVEZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOVEZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOVEZ, изучите текущую цену MOVEZ!

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