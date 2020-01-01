Токеномика MoveZ (MOVEZ)

Токеномика MoveZ (MOVEZ)

Откройте для себя ключевую информацию о MoveZ (MOVEZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MoveZ (MOVEZ)

MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features!

MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more!

Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it!

Официальный сайт:
https://www.movez.me/

Токеномика и анализ цен MoveZ (MOVEZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MoveZ (MOVEZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,47K
$ 5,47K$ 5,47K
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 390,00M
$ 390,00M$ 390,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 70,18K
$ 70,18K$ 70,18K
Исторический максимум:
$ 0,04790956
$ 0,04790956$ 0,04790956
Исторический минимум:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика MoveZ (MOVEZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MoveZ (MOVEZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOVEZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOVEZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOVEZ, изучите текущую цену MOVEZ!

Прогноз цены MOVEZ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.