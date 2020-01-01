Токеномика Morph AI (MORPHAI) Откройте для себя ключевую информацию о Morph AI (MORPHAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Morph AI (MORPHAI) Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era. Официальный сайт: https://www.morphai.io/ Купить MORPHAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Morph AI (MORPHAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Morph AI (MORPHAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 616,87K $ 616,87K $ 616,87K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 616,87K $ 616,87K $ 616,87K Исторический максимум: $ 0,2576 $ 0,2576 $ 0,2576 Исторический минимум: $ 0,00438391 $ 0,00438391 $ 0,00438391 Текущая цена: $ 0,00615855 $ 0,00615855 $ 0,00615855 Узнайте больше о цене Morph AI (MORPHAI)

Токеномика Morph AI (MORPHAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Morph AI (MORPHAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MORPHAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MORPHAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MORPHAI, изучите текущую цену MORPHAI!

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