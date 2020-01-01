Токеномика Morph AI (MORPHAI)

Токеномика Morph AI (MORPHAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Morph AI (MORPHAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Morph AI (MORPHAI)

Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era.

Официальный сайт:
https://www.morphai.io/

Токеномика и анализ цен Morph AI (MORPHAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Morph AI (MORPHAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 616,87K
$ 616,87K$ 616,87K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 616,87K
$ 616,87K$ 616,87K
Исторический максимум:
$ 0,2576
$ 0,2576$ 0,2576
Исторический минимум:
$ 0,00438391
$ 0,00438391$ 0,00438391
Текущая цена:
$ 0,00615855
$ 0,00615855$ 0,00615855

Токеномика Morph AI (MORPHAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Morph AI (MORPHAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MORPHAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MORPHAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MORPHAI, изучите текущую цену MORPHAI!

Прогноз цены MORPHAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.