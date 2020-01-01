Токеномика Moove Protocol (MOOVE) Откройте для себя ключевую информацию о Moove Protocol (MOOVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Moove Protocol (MOOVE) Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products. Официальный сайт: https://mooveprotocol.ai Купить MOOVE сейчас!

Токеномика и анализ цен Moove Protocol (MOOVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moove Protocol (MOOVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,26K $ 40,26K $ 40,26K Общее предложение: $ 23,00M $ 23,00M $ 23,00M Оборотное предложение: $ 22,89M $ 22,89M $ 22,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,45K $ 40,45K $ 40,45K Исторический максимум: $ 0,230077 $ 0,230077 $ 0,230077 Исторический минимум: $ 0,00172659 $ 0,00172659 $ 0,00172659 Текущая цена: $ 0,00175875 $ 0,00175875 $ 0,00175875 Узнайте больше о цене Moove Protocol (MOOVE)

Токеномика Moove Protocol (MOOVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moove Protocol (MOOVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOOVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOOVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOOVE, изучите текущую цену MOOVE!

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