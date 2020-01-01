Токеномика MooMoo Token (MOO) Откройте для себя ключевую информацию о MooMoo Token (MOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MooMoo Token (MOO) MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem. Официальный сайт: https://cowsgonemad.io/ Whitepaper: https://cowsgonemad.io/docs/v1.6.6%20Cows%20Gone%20Mad%20Whitepaper%202024.pdf Купить MOO сейчас!

Токеномика и анализ цен MooMoo Token (MOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MooMoo Token (MOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 873,94K $ 873,94K $ 873,94K Общее предложение: $ 812,00M $ 812,00M $ 812,00M Оборотное предложение: $ 812,00M $ 812,00M $ 812,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 873,94K $ 873,94K $ 873,94K Исторический максимум: $ 0,00457964 $ 0,00457964 $ 0,00457964 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00107628 $ 0,00107628 $ 0,00107628 Узнайте больше о цене MooMoo Token (MOO)

Токеномика MooMoo Token (MOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MooMoo Token (MOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOO, изучите текущую цену MOO!

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