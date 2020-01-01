Токеномика MooMoo Token (MOO)

Токеномика MooMoo Token (MOO)

Откройте для себя ключевую информацию о MooMoo Token (MOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MooMoo Token (MOO)

MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem.

Официальный сайт:
https://cowsgonemad.io/
Whitepaper:
https://cowsgonemad.io/docs/v1.6.6%20Cows%20Gone%20Mad%20Whitepaper%202024.pdf

Токеномика и анализ цен MooMoo Token (MOO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MooMoo Token (MOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 873,94K
$ 873,94K$ 873,94K
Общее предложение:
$ 812,00M
$ 812,00M$ 812,00M
Оборотное предложение:
$ 812,00M
$ 812,00M$ 812,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 873,94K
$ 873,94K$ 873,94K
Исторический максимум:
$ 0,00457964
$ 0,00457964$ 0,00457964
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00107628
$ 0,00107628$ 0,00107628

Токеномика MooMoo Token (MOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MooMoo Token (MOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOO, изучите текущую цену MOO!

Прогноз цены MOO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.