Токеномика и анализ цен Moolahverse (MLH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moolahverse (MLH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 451,06K Общее предложение: $ 906,03M Оборотное предложение: $ 265,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,54M Исторический максимум: $ 0,00561248 Исторический минимум: $ 0,00039611 Текущая цена: $ 0,00169717

Информация о Moolahverse (MLH) MLH is the official currency of the Moolahverse gaming platform - designed to reward holders with a share of Moolahverse's profit. Stake MLH on moolahverse.com to earn ETH, BTC, BNB, TRX, USDT & CNS daily. Additionally, mine MLH and bet on Moolahverse to earn daily bonuses. MLH is the official currency of the Moolahverse gaming platform - designed to reward holders with a share of Moolahverse's profit. Stake MLH on moolahverse.com to earn ETH, BTC, BNB, TRX, USDT & CNS daily. Additionally, mine MLH and bet on Moolahverse to earn daily bonuses. Официальный сайт: https://www.moolahverse.com Whitepaper: https://static.moolahverse.com/MLH+Litepaper.pdf

Токеномика Moolahverse (MLH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moolahverse (MLH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MLH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MLH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MLH, изучите текущую цену MLH!

Прогноз цены MLH Хотите узнать, куда может двигаться MLH? Наша страница прогноза цены MLH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

