Токеномика Moola Market (MOO) Откройте для себя ключевую информацию о Moola Market (MOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Moola Market (MOO) Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans. Официальный сайт: https://moola.market/ Купить MOO сейчас!

Токеномика и анализ цен Moola Market (MOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moola Market (MOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 167,30K $ 167,30K $ 167,30K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 73,77M $ 73,77M $ 73,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 226,79K $ 226,79K $ 226,79K Исторический максимум: $ 3,05 $ 3,05 $ 3,05 Исторический минимум: $ 0,00179946 $ 0,00179946 $ 0,00179946 Текущая цена: $ 0,0022679 $ 0,0022679 $ 0,0022679 Узнайте больше о цене Moola Market (MOO)

Токеномика Moola Market (MOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moola Market (MOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOO, изучите текущую цену MOO!

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