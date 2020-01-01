Токеномика MonkeyAI (MONKEYAI) Откройте для себя ключевую информацию о MonkeyAI (MONKEYAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MonkeyAI (MONKEYAI) MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting. Официальный сайт: https://monkeyterminal.ai/ Купить MONKEYAI сейчас!

Токеномика и анализ цен MonkeyAI (MONKEYAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MonkeyAI (MONKEYAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,41K $ 11,41K $ 11,41K Общее предложение: $ 958,26M $ 958,26M $ 958,26M Оборотное предложение: $ 958,26M $ 958,26M $ 958,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,41K $ 11,41K $ 11,41K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене MonkeyAI (MONKEYAI)

Токеномика MonkeyAI (MONKEYAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MonkeyAI (MONKEYAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONKEYAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONKEYAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONKEYAI, изучите текущую цену MONKEYAI!

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