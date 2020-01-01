Токеномика Monavale (MONA) Откройте для себя ключевую информацию о Monavale (MONA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Monavale (MONA) MONA is the native ERC-20 token for the DIGITALAX platform. It is the platform's utility token and also serves as part of the platform's governance. Официальный сайт: https://www.digitalax.xyz/ Купить MONA сейчас!

Токеномика и анализ цен Monavale (MONA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Monavale (MONA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 341.49K $ 341.49K $ 341.49K Общее предложение: $ 11.30K $ 11.30K $ 11.30K Оборотное предложение: $ 10.46K $ 10.46K $ 10.46K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 369.05K $ 369.05K $ 369.05K Исторический максимум: $ 2,843.59 $ 2,843.59 $ 2,843.59 Исторический минимум: $ 19.74 $ 19.74 $ 19.74 Текущая цена: $ 32.66 $ 32.66 $ 32.66 Узнайте больше о цене Monavale (MONA)

Токеномика Monavale (MONA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Monavale (MONA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONA, изучите текущую цену MONA!

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