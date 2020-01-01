Токеномика Micro3 (MIRO)

Токеномика Micro3 (MIRO)

Откройте для себя ключевую информацию о Micro3 (MIRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Micro3 (MIRO)

Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain

Официальный сайт:
https://micro3.io/

Токеномика и анализ цен Micro3 (MIRO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Micro3 (MIRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 679.43K
$ 679.43K$ 679.43K
Общее предложение:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Оборотное предложение:
$ 30.30M
$ 30.30M$ 30.30M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6.73M
$ 6.73M$ 6.73M
Исторический максимум:
$ 0.02925122
$ 0.02925122$ 0.02925122
Исторический минимум:
$ 0.02016137
$ 0.02016137$ 0.02016137
Текущая цена:
$ 0.02242347
$ 0.02242347$ 0.02242347

Токеномика Micro3 (MIRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Micro3 (MIRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MIRO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MIRO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIRO, изучите текущую цену MIRO!

Прогноз цены MIRO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.