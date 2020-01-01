Токеномика Micro3 (MIRO) Откройте для себя ключевую информацию о Micro3 (MIRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Micro3 (MIRO) Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain Официальный сайт: https://micro3.io/ Купить MIRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Micro3 (MIRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Micro3 (MIRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 679.43K $ 679.43K $ 679.43K Общее предложение: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Оборотное предложение: $ 30.30M $ 30.30M $ 30.30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M Исторический максимум: $ 0.02925122 $ 0.02925122 $ 0.02925122 Исторический минимум: $ 0.02016137 $ 0.02016137 $ 0.02016137 Текущая цена: $ 0.02242347 $ 0.02242347 $ 0.02242347 Узнайте больше о цене Micro3 (MIRO)

Токеномика Micro3 (MIRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Micro3 (MIRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIRO, изучите текущую цену MIRO!

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