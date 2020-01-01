Токеномика METERA (METERA)

Токеномика METERA (METERA)

Откройте для себя ключевую информацию о METERA (METERA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о METERA (METERA)

Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage.

Официальный сайт:
https://www.meteraprotocol.io/

Токеномика и анализ цен METERA (METERA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене METERA (METERA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 512,63K
$ 512,63K$ 512,63K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 502,09M
$ 502,09M$ 502,09M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M
Исторический максимум:
$ 0,00220871
$ 0,00220871$ 0,00220871
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00101751
$ 0,00101751$ 0,00101751

Токеномика METERA (METERA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики METERA (METERA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов METERA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов METERA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой METERA, изучите текущую цену METERA!

Прогноз цены METERA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.