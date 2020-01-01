Токеномика Merry Christmas (MC) Откройте для себя ключевую информацию о Merry Christmas (MC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Merry Christmas (MC) Get ready for a Christmas that's out of this world, just like Elonmusk's SpaceX adventures, and a New Year that's as successful as DonaldTrump's presidential campaign. Cheers in advance! Santa leading the way, backed by his entourage of “Santa’s helpers”, this token is here to reward those who embrace the rebellious holiday spirit. This holiday season is all about SANTA. He’s here to bring some spice to your crypto portfolio, with a sack full of surprises that even the North Pole can’t handle! Instead of milk and cookies, he’s here for the memes, the mayhem, and the moon-bound gains. Официальный сайт: https://merrychristmassol.xyz/ Купить MC сейчас!

Токеномика и анализ цен Merry Christmas (MC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Merry Christmas (MC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,11K $ 21,11K $ 21,11K Общее предложение: $ 960,79M $ 960,79M $ 960,79M Оборотное предложение: $ 960,79M $ 960,79M $ 960,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,11K $ 21,11K $ 21,11K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Merry Christmas (MC)

Токеномика Merry Christmas (MC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Merry Christmas (MC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MC, изучите текущую цену MC!

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