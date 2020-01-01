Токеномика Meme World Order (MWOR) Откройте для себя ключевую информацию о Meme World Order (MWOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Meme World Order (MWOR) memeworldorder $MWOR is live and ready to run The first Al-powered GameFi project on Solana built for action not empty hype The devs didn't disappear .We doubled down and delivered Token launched on Pump fun with same contract no relaunch Active liquidity on AMM and CLMM Spin2Earn Raid2Earn Burn2Win all working now Telegram mini games and leaderboards go live May 13 Over 50% of supply locked in staking and vesting contracts 105M tokens already burned all visible on-chain Buybacks and jackpots fully on-chain and trackable This isn't just another meme coin • SMWOR rewards players burns tokens and grows fast • Daily jackpots reset In-game activity fuels token burns. • The more $MWOR you hold the more you earn with the multiplier If you're done getting dumped on by tokens with no real use Hold SMWOR. Play to earn. Win every day Stay updated Официальный сайт: https://memeworldorder.io/ Купить MWOR сейчас!

Токеномика и анализ цен Meme World Order (MWOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meme World Order (MWOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 191,37K $ 191,37K $ 191,37K Общее предложение: $ 895,44M $ 895,44M $ 895,44M Оборотное предложение: $ 895,44M $ 895,44M $ 895,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 191,37K $ 191,37K $ 191,37K Исторический максимум: $ 0,00045926 $ 0,00045926 $ 0,00045926 Исторический минимум: $ 0,00016846 $ 0,00016846 $ 0,00016846 Текущая цена: $ 0,00021218 $ 0,00021218 $ 0,00021218 Узнайте больше о цене Meme World Order (MWOR)

Токеномика Meme World Order (MWOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meme World Order (MWOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MWOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MWOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MWOR, изучите текущую цену MWOR!

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