Токеномика Mean DAO (MEAN) Откройте для себя ключевую информацию о Mean DAO (MEAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mean DAO (MEAN) MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO. Официальный сайт: https://meanfi.com/ Whitepaper: http://docs.meandao.com/ Купить MEAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Mean DAO (MEAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mean DAO (MEAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,25K $ 30,25K $ 30,25K Общее предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Оборотное предложение: $ 195,82M $ 195,82M $ 195,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,44K $ 32,44K $ 32,44K Исторический максимум: $ 3,69 $ 3,69 $ 3,69 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001545 $ 0,0001545 $ 0,0001545 Узнайте больше о цене Mean DAO (MEAN)

Токеномика Mean DAO (MEAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mean DAO (MEAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEAN, изучите текущую цену MEAN!

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