Токеномика Maple (MPL) Откройте для себя ключевую информацию о Maple (MPL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Maple (MPL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maple (MPL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,92M $ 3,92M $ 3,92M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,40M $ 22,40M $ 22,40M Исторический максимум: $ 68,2 $ 68,2 $ 68,2 Исторический минимум: $ 0,808578 $ 0,808578 $ 0,808578 Текущая цена: $ 2,18 $ 2,18 $ 2,18 Узнайте больше о цене Maple (MPL)

Токеномика Maple (MPL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Maple (MPL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MPL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MPL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MPL, изучите текущую цену MPL!

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