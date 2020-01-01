Токеномика LushAI (LUSH) Откройте для себя ключевую информацию о LushAI (LUSH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LushAI (LUSH) Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes. Официальный сайт: https://lushai.net/ Whitepaper: https://lushai.gitbook.io/lushai/ Купить LUSH сейчас!

Токеномика и анализ цен LushAI (LUSH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LushAI (LUSH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,80M $ 3,80M $ 3,80M Общее предложение: $ 19,66B $ 19,66B $ 19,66B Оборотное предложение: $ 6,04B $ 6,04B $ 6,04B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,36M $ 12,36M $ 12,36M Исторический максимум: $ 0,00512327 $ 0,00512327 $ 0,00512327 Исторический минимум: $ 0,0003098 $ 0,0003098 $ 0,0003098 Текущая цена: $ 0,0006294 $ 0,0006294 $ 0,0006294 Узнайте больше о цене LushAI (LUSH)

Токеномика LushAI (LUSH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LushAI (LUSH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUSH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUSH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUSH, изучите текущую цену LUSH!

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