Токеномика LoungeM (LZM) Откройте для себя ключевую информацию о LoungeM (LZM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен LoungeM (LZM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LoungeM (LZM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,48M $ 1,48M $ 1,48M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 125,01M $ 125,01M $ 125,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,87M $ 11,87M $ 11,87M Исторический максимум: $ 0,117478 $ 0,117478 $ 0,117478 Исторический минимум: $ 0,00530436 $ 0,00530436 $ 0,00530436 Текущая цена: $ 0,01187459 $ 0,01187459 $ 0,01187459 Узнайте больше о цене LoungeM (LZM) Купить LZM сейчас!

Информация о LoungeM (LZM) The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive. The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive. Официальный сайт: https://www.milkalliance.io/ Whitepaper: https://milkalliance.io/docs/whitepaper/white_paper_LZM_0.9.1_ENG.pdf

Токеномика LoungeM (LZM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LoungeM (LZM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LZM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LZM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LZM, изучите текущую цену LZM!

Прогноз цены LZM Хотите узнать, куда может двигаться LZM? Наша страница прогноза цены LZM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LZM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!