Токеномика Lore (LORE)
Информация о Lore (LORE)
Born from the whimsical wizard posting vibes found across internet culture, $LORE is a memecoin that turns community creativity into an enchanting journey. It leverages cutting-edge AI to conjure its signature fantasy art style- evoking wizards, quests, and ancient scrolls- while immersing holders in a shared, evolving mythos. Beyond its aesthetic magic, $LORE thrives in a digital zeitgeist, resonating with the lexicon of modern meme culture. Its presence spans platforms weaving itself into the language and imagination of a generation. $LORE is not merely a token but a movement- an artifact of collaboration, storytelling, and timeless intrigue.
Токеномика и анализ цен Lore (LORE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lore (LORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Lore (LORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Lore (LORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LORE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LORE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LORE, изучите текущую цену LORE!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.