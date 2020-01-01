Токеномика Lock In on Base ($LOCKIN) Откройте для себя ключевую информацию о Lock In on Base ($LOCKIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lock In on Base ($LOCKIN) Meme Token launched on base. A token which piggy backs off the momentum of the huge online movement around letting go of all distractions and locking in. Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy. Lock in or clock in Официальный сайт: https://flooz.xyz/lockinonbase Купить $LOCKIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Lock In on Base ($LOCKIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lock In on Base ($LOCKIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,22K $ 20,22K $ 20,22K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,22K $ 20,22K $ 20,22K Исторический максимум: $ 0,01965193 $ 0,01965193 $ 0,01965193 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Lock In on Base ($LOCKIN)

Токеномика Lock In on Base ($LOCKIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lock In on Base ($LOCKIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $LOCKIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $LOCKIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $LOCKIN, изучите текущую цену $LOCKIN!

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