Токеномика Lock In on Base ($LOCKIN)
Информация о Lock In on Base ($LOCKIN)
Meme Token launched on base.
A token which piggy backs off the momentum of the huge online movement around letting go of all distractions and locking in.
Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy.
Lock in or clock in
Токеномика и анализ цен Lock In on Base ($LOCKIN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lock In on Base ($LOCKIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Lock In on Base ($LOCKIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Lock In on Base ($LOCKIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов $LOCKIN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов $LOCKIN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $LOCKIN, изучите текущую цену $LOCKIN!
Прогноз цены $LOCKIN
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