Токеномика LiquidScan (LQSCAN) Откройте для себя ключевую информацию о LiquidScan (LQSCAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LiquidScan (LQSCAN) LiquidScan is the first quality-focused portfolio & launch tracker purpose-built for HyperEVM and the wider Hyperliquid ecosystem. Through a lightning-fast web dashboard and a lightweight Telegram bot, it lets you follow token creators and wallets in real time, surfaces a proprietary confidence score for every deployer, and labels wallets as builder, farmer or sniper. Drill into full buy/sell history straight from LiquidLaunch, inspect live holdings, realized P&L, ROI and win-rate, filter new listings by audited code, liquidity lock and age, and set instant alerts for whale moves, rugs or trend-breaking volume spikes. Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you’re hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click. Официальный сайт: https://liquidscan.fun/ Купить LQSCAN сейчас!

Токеномика и анализ цен LiquidScan (LQSCAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LiquidScan (LQSCAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 359,84K $ 359,84K $ 359,84K Общее предложение: $ 926,45M $ 926,45M $ 926,45M Оборотное предложение: $ 926,45M $ 926,45M $ 926,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 359,84K $ 359,84K $ 359,84K Исторический максимум: $ 0,00092017 $ 0,00092017 $ 0,00092017 Исторический минимум: $ 0,00013074 $ 0,00013074 $ 0,00013074 Текущая цена: $ 0,00038784 $ 0,00038784 $ 0,00038784 Узнайте больше о цене LiquidScan (LQSCAN)

Токеномика LiquidScan (LQSCAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LiquidScan (LQSCAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LQSCAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LQSCAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LQSCAN, изучите текущую цену LQSCAN!

Прогноз цены LQSCAN Хотите узнать, куда может двигаться LQSCAN? Наша страница прогноза цены LQSCAN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LQSCAN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!