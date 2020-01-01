Токеномика LiquidScan (LQSCAN)

Токеномика LiquidScan (LQSCAN)

Откройте для себя ключевую информацию о LiquidScan (LQSCAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LiquidScan (LQSCAN)

LiquidScan is the first quality-focused portfolio & launch tracker purpose-built for HyperEVM and the wider Hyperliquid ecosystem. Through a lightning-fast web dashboard and a lightweight Telegram bot, it lets you follow token creators and wallets in real time, surfaces a proprietary confidence score for every deployer, and labels wallets as builder, farmer or sniper. Drill into full buy/sell history straight from LiquidLaunch, inspect live holdings, realized P&L, ROI and win-rate, filter new listings by audited code, liquidity lock and age, and set instant alerts for whale moves, rugs or trend-breaking volume spikes. Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you’re hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click.

Официальный сайт:
https://liquidscan.fun/

Токеномика и анализ цен LiquidScan (LQSCAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LiquidScan (LQSCAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 359,84K
$ 359,84K$ 359,84K
Общее предложение:
$ 926,45M
$ 926,45M$ 926,45M
Оборотное предложение:
$ 926,45M
$ 926,45M$ 926,45M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 359,84K
$ 359,84K$ 359,84K
Исторический максимум:
$ 0,00092017
$ 0,00092017$ 0,00092017
Исторический минимум:
$ 0,00013074
$ 0,00013074$ 0,00013074
Текущая цена:
$ 0,00038784
$ 0,00038784$ 0,00038784

Токеномика LiquidScan (LQSCAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LiquidScan (LQSCAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LQSCAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LQSCAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LQSCAN, изучите текущую цену LQSCAN!

Прогноз цены LQSCAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.