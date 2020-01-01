Токеномика LiquidScan (LQSCAN)
Информация о LiquidScan (LQSCAN)
LiquidScan is the first quality-focused portfolio & launch tracker purpose-built for HyperEVM and the wider Hyperliquid ecosystem. Through a lightning-fast web dashboard and a lightweight Telegram bot, it lets you follow token creators and wallets in real time, surfaces a proprietary confidence score for every deployer, and labels wallets as builder, farmer or sniper. Drill into full buy/sell history straight from LiquidLaunch, inspect live holdings, realized P&L, ROI and win-rate, filter new listings by audited code, liquidity lock and age, and set instant alerts for whale moves, rugs or trend-breaking volume spikes. Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you’re hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click.
Токеномика и анализ цен LiquidScan (LQSCAN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене LiquidScan (LQSCAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика LiquidScan (LQSCAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики LiquidScan (LQSCAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LQSCAN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LQSCAN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LQSCAN, изучите текущую цену LQSCAN!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.