Токеномика Liquidpump (LP) Откройте для себя ключевую информацию о Liquidpump (LP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liquidpump (LP) LiquidPump represents a groundbreaking development in the DeFi space, offering a unique blend of liquidity provision and PumpSwap. By leveraging this innovative platform, users can unlock new opportunities for growth, income, and wealth creation. LiquidPump is an innovative mechanism designed to supercharge PumpSwap's ecosystem, driving growth, adoption, and value for the PumpSwap coin by offering a range of benefits that can increase demand, reduce volatility, improve community engagement, and enhance reputation. By leveraging LiquidPump, PumpSwap can supercharge its ecosystem, driving growth and adoption for the PumpSwap coin. Официальный сайт: https://pumpswap.biz Whitepaper: https://pumpswap.biz/lit/litepaper/ Купить LP сейчас!

Токеномика и анализ цен Liquidpump (LP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquidpump (LP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 882,40K $ 882,40K $ 882,40K Общее предложение: $ 999,49M $ 999,49M $ 999,49M Оборотное предложение: $ 999,49M $ 999,49M $ 999,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 882,40K $ 882,40K $ 882,40K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00088223 $ 0,00088223 $ 0,00088223 Узнайте больше о цене Liquidpump (LP)

Токеномика Liquidpump (LP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liquidpump (LP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LP, изучите текущую цену LP!

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