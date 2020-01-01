Токеномика Lin Gang Melon (LINGANG) Откройте для себя ключевую информацию о Lin Gang Melon (LINGANG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lin Gang Melon (LINGANG) #lingang on Solana - Lin gang guli guli guliii Lin Gang Melon is a meme-powered community project on the Solana blockchain. Born from the people and for the people, it was fair-launched on Pump.fun with no presale, VCs, or team allocation. 100% community-driven, Lin Gang Melon embraces the chaos and humor of internet culture while riding the fast lane of Solana’s ecosystem. No promises, just pure vibes and juicy memes. Lin Gang Melon is a viral internet meme featuring a melon as an animated character in a whimsical world of villainous hero conspiracies and dramatic skits, captivating millions with its absurd humor and intricate storyline embedded into its short videos for keen-eyed fans to discover. Официальный сайт: https://lingangmelon.lol Купить LINGANG сейчас!

Токеномика и анализ цен Lin Gang Melon (LINGANG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lin Gang Melon (LINGANG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 788,44K $ 788,44K $ 788,44K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 788,44K $ 788,44K $ 788,44K Исторический максимум: $ 0,00359598 $ 0,00359598 $ 0,00359598 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00078845 $ 0,00078845 $ 0,00078845 Узнайте больше о цене Lin Gang Melon (LINGANG)

Токеномика Lin Gang Melon (LINGANG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lin Gang Melon (LINGANG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LINGANG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LINGANG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LINGANG, изучите текущую цену LINGANG!

Прогноз цены LINGANG Хотите узнать, куда может двигаться LINGANG? Наша страница прогноза цены LINGANG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LINGANG прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!